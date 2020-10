Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is op de beelden van de moord op Derk Wiersum te zien dat de schutter een opvallend loopje heeft. Verdachte Moreno B. heeft een medische afwijking aan zijn voeten en zou dit loopje kunnen verklaren. Dat is maandag naar voren gebracht in de rechtbank van Amsterdam.

Het OM durft nog niet hardop uit te spreken dat Moreno de schutter is, "maar er zijn wel indicaties bij gekomen", aldus de officier.

Volgens de advocaat van Moreno, Gerald Roethof, is de afwijking aan de voeten van zijn cliënt juist ontlastend. Hij kan hierdoor niet rennen en getuigen hebben verklaard dat de schutter wegrende na het doodschieten van Wiersum vorig jaar september.

Daarnaast omschrijven getuigen de schutter als iemand met een rank postuur, terwijl Moreno gespierd is. Ook is er een compositietekening gemaakt en die komt niet overeen met het uiterlijk van de verdachte.

Zaken voor het eerste tegelijkertijd behandeld

Het is maandag voor het eerst dat de zaken tegen Giërmo B., Moreno B. en Anouar T. tegelijkertijd worden behandeld. Giërmo en Moreno worden gezien als de uitvoerders van de moord op Wiersum. T. zou de mannen hebben voorzien van auto's gebruikt bij de observatie en als vluchtauto na de liquidatie.

Jacques Taekema, de advocaat van Giërmo, vroeg het OM hardop uit te laten spreken of ze er nou wel of niet van uitgaan dat Moreno de schutter is. "Zonder duidelijk zicht op wie de schutter is, kunnen we niet verder", aldus de raadsman.

De toenmalig advocaat van kroongetuige Nabil B. werd op 18 september 2019 doodgeschoten. Vrijdag, exact een jaar na de moord, stonden collega's, officieren van justitie en rechtbanken stil bij dit moment.

Verdachte heeft deels bekend

T. heeft een bekennende verklaring afgelegd als het gaat om het stallen van de gestolen voertuigen gebruikt bij de moord, maar zegt geen idee te hebben gehad dat de auto's daarvoor zijn gebruikt.

In de auto's die gebruikt zijn bij de moord is DNA van zowel Giërmo als Moreno gevonden. In een van die wagens, een witte Opel Combo, is eveneens een bloedspoor van Wiersum gevonden. Volgens het OM is dat bloedspoor overgebracht door de schutter.

De verdachten blijven in ieder geval vastzitten tot de volgende inleidende zitting op 8 december.