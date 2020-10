Zo'n 320 actievoerders van Extinction Rebellion hebben maandag rond 7.30 uur de Europaboulevard bij de Zuidas in Amsterdam geblokkeerd. Om de kruising vrij te maken, heeft de politie hen in lijnbussen verplaatst. Er zijn geen aanhoudingen verricht, aldus de politie op Twitter. De boulevard is omstreeks 13.00 uur weer vrijgegeven voor verkeer.

Autoverkeer kon door de blokkade niet meer de afslag S109 nemen naar de A10. Door de drukke ochtendspits stonden er files. De politie riep rond 8.00 uur om dat de actievoerders "bestuurlijk worden verplaatst". Hierbij kan de politie op last van de gemeente massaal betogers verplaatsen, zonder arrestaties uit te voeren.

Rond 8.45 uur zijn de eerste klimaatactivisten door de politie meegenomen en in een bus afgevoerd. Sommige actievoerders hebben zichzelf hierna vastgeketend of vastgeplakt aan de straat.

"Vandaag hebben we de Zuidas naar huis gestuurd", zegt de actiegroep in een statement over het financiële district van Amsterdam. De groep vindt dat bedrijven te veel invloed hebben op het klimaatbeleid. "Al dertig jaar zijn de feiten bekend, maar wordt er niet naar gehandeld", vervolgt het statement.

Demonstraties zijn onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van de coronamaatregelen toegestaan, schreef de gemeente vorige week in een brief over de aangekondigde protesten. Blokkades zijn echter niet toegestaan, benadrukte de gemeente.

Meerdere acties van Exctinction Rebellion afgelopen dagen

De groep hield afgelopen weekend een reeks demonstraties in Amsterdam, die begon met een betoging en soortgelijke blokkade op de Zuidas op vrijdag. Het duurde de hele middag voordat ze daar vertrokken waren. Zaterdag blokkeerden grote groepen dansende betogers onder meer de Blauwe Brug in Amsterdam. Op het Museumplein stonden twee tenten waar betogers lezingen en workshops hielden.

Zondag vond ook een actie van Extinction Rebellion plaats bij kledingwinkel C&A op het Damrak in Amsterdam. Actievoerders repareerden daar oude kleren en enkelen lijmden zich vast aan de etalage van het winkelpand. Zes demonstranten werden opgepakt door de politie.

Extinction Rebellion is een internationale actiegroep. Lokale afdelingen in verschillende landen hebben aangekondigd in september verschillende acties uit te voeren. In het Verenigd Koninkrijk werden onder meer drukpersen van verschillende tabloids geblokkeerd. De groep zegt gebruik te maken van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid "om aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis".