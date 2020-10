Met volop zon en weinig tot geen bewolking is het maandag opnieuw een echte nazomerdag. Er staat bijna geen wind, slechts een zwakke noordoostenwind. Aan de kust is de wind matig. In de middag wordt het 20 tot 25 graden.

In het noorden wordt het 21 graden en in het zuiden wordt het maximaal 25 graden. Daarmee is het warm voor de tijd van het jaar. Er staat daarnaast weinig wind, waardoor het ook warmer aanvoelt.

Dinsdag is er amper tot geen bewolking. Het wordt opnieuw zonnig met weinig wind. Wederom loopt de temperatuur in de middag op naar zo'n 20 graden op de Wadden tot zo'n 25 of 26 graden in het zuiden. Omdat er weinig wind staat, blijft het ook in de avond nog lang warm. Vanaf woensdag is er kans op buien.

