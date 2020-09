Zes demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion zijn zondag opgepakt door de politie. Enkele tientallen betogers hielden een actie bij kledingwinkel C&A op het Damrak in Amsterdam. Daarbij repareerden ze oude kleren en lijmden enkelen zich vast aan de etalage van het winkelpand.

De politie meldt dat vier demonstranten werden aangehouden voor huisvredebreuk, omdat ze de winkel hadden betreden. Nog eens twee personen werden opgepakt voor vernieling.

De opgepakte demonstranten hadden de winkel beklad met krijt. Eerder op de dag demonstreerde de groep nog op het Museumplein, waar de demonstranten dit weekend lezingen en workshops organiseren.

De actie bij C&A was bedoeld om onder meer aandacht te vragen voor de situatie van de Oeigoeren in China. De etnische minderheid wordt al lange tijd onderdrukt door de Chinese overheid. Volgens Extinction Rebellion is het kledingbedrijf een van de textielbedrijven die zich schuldig maakt aan het afnemen van kleding, die onder dwang moeten worden gemaakt door de Oeigoeren.

Ook andere merken worden daarvan beschuldigd, zo maakte mensenrechtenorganisatie End Uyghur Forced Labour in juli bekend.

Activisten van Extinction Rebellion houden meer acties

De actiegroep houdt de hele maand acties om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en het grootschalige verlies van biodiversiteit. Die begonnen 1 september met een sprong in de Haagse Hofvijver voor het Binnenhof.

Vrijdag werd nog een actie van Extinction Rebellion op de Zuidas ontbonden toen zo'n 150 betogers een kruispunt hadden afgezet. Volgens de Veiligheidsregio hielden ze zich daarbij grotendeels aan de coronamaatregelen. Betogers hadden zich aan de grond vastgelijmd en zich onder meer met lange pijpen aan elkaar vastgeklonken.

Maandag staat een nieuwe blokkade van de Zuidas gepland, het financiële hart van Amsterdam. De groep vindt dat bedrijven te veel inspraak hebben in het klimaatbeleid.

De gemeente Amsterdam meldt in een brief dat de demonstraties onder bepaalde voorwaarden en met inachtneming van de coronamaatregelen toegestaan zijn, maar zegt te zullen ingrijpen bij blokkades. Op het Museumplein mogen de demonstranten dit weekend per dag maximaal vier uur demonstreren.