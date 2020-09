Het Circuit van Zandvoort heeft het evenement Supercar Sunday omstreeks 14.30 uur stilgelegd vanwege grote drukte. Op het terrein waren de coronamaatregelen lastig te handhaven, laat een woordvoerder van het circuit aan NU.nl weten.

Op het evenement kwamen meer bezoekers af dan vooraf verwacht, zegt woordvoerder Kees Koning. Het circuit besloot de toegangspoorten te sluiten en het programma stil te leggen. In totaal waren er zo'n vierduizend kaarten voor het evenement verkocht, zegt Koning.

Bij Supercar Sunday, georganiseerd door het bedrijf Cars and Business, worden bijzondere auto's in actie getoond op het circuit. Het programma zou oorspronkelijk tot 18.00 uur doorgaan. De kaartverkoop ging in eerste instantie nog door op locatie, maar werd op verzoek van het circuit stilgelegd.

Meermaals is omgeroepen onderling de 1,5 meter afstand te bewaren, zegt een ooggetuige tegen NU.nl, "maar op meerdere plekken stonden mensen heel dicht op elkaar". Bij de catering en hoofdtribune waren lange rijen.

Omdat het evenement op het terrein van Circuit Zandvoort plaatsvond, valt de handhaving onder de verantwoordelijkheid van de terreinbeheerders en de gemeente.

"Wij zijn op de hoogte gesteld en hebben een telefoontje gepleegd om te vragen wat er aan de hand is", zegt woordvoerder van de gemeente Zandvoort Jessica Grootenboer tegen NU.nl. Bij het evenement waren waarnemers van de gemeente aanwezig. Uiteindelijk zijn de getroffen maatregelen door Circuit Zandvoort zelf genomen.

De organisatie had volgens Koning voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen en onder meer mensen met gele hesjes ingezet om de onderlinge afstand te bewaken, maar de toestroom van het publiek bleek uiteindelijk te groot.