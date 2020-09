Negen verdachten zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een geweldincident in het Groningse dorp Kiel-Windeweer. In de Dorpsstraat werd op zaterdag meerdere keren met een wapen geschoten en met stenen gegooid. De politie trof er een vuurwapen aan.

De politie kreeg zaterdag rond 20.45 uur een melding over een schietincident in de Dorpsstraat. Ter plaatse hield de politie zes verdachten aan. Later volgden nog drie arrestaties.

Eén van de verdachten raakte bij het incident gewond aan zijn voet. Het gaat om acht mannen uit Groningen, Hoogezand en de gemeente Midden-Groningen en een vrouw uit Delfzijl. De verdachten zijn tussen de 18 en de 39 jaar oud.

Agenten doen onderzoek naar het incident en hebben ter plaatse sporen veiliggesteld. Er is een wapen aangetroffen in het Annerveenschekanaal. De politie onderzoekt of met dat wapen is geschoten.