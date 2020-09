Het horloge dat vlak voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam werd buitgemaakt, is een namaak-Rolex. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) zondag aan NU.nl weten na berichtgeving door het Parool. Mogelijk is Van Wijk doodgeschoten omdat hij leek te willen ingrijpen toen iemand het horloge van een van zijn vrienden wilde stelen.

Het OM weet nog niet of de verdachten in de zaak wisten dat het horloge geen echte Rolex is. Daarnaast moet nog worden bevestigd of het horloge de aanleiding voor de schietpartij was. Of het horloge wel of niet nagemaakt was, zal juridisch geen verschil maken in de zaak.

Van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten bij het water in park De Oeverlanden in Amsterdam. Voorafgaand aan het incident zou onenigheid tussen de vrienden van Van Wijk en de groep rondom de schutter zijn ontstaan.

De vrienden van Van Wijk dachten dat de andere groep naar hen keek en uit was op het horloge. Volgens ooggetuigen is toen het horloge gestolen, waarna Van Wijk ruzie zou hebben gekregen met de daders. Hierop zou hij zijn neergeschoten.

Verdachte heeft bekend geschoten te hebben

Mede dankzij verklaringen van getuigen konden diezelfde maand vijf verdachten worden opgepakt. Eén van de gearresteerden, een twintigjarige Amsterdammer, heeft bekend geschoten te hebben.

Deze Amsterdammer zit nog in voorarrest. Hij wordt primair verdacht van moord, dan wel gekwalificeerde doodslag of doodslag. Gekwalificeerde doodslag betekent dat iemand om het leven is gebracht om een ander strafbaar feit, zoals in dit geval diefstal, te verhullen. Hij wordt ook verdacht van afpersing.

Eén van de andere arrestanten bleek niets met de zaak te maken te hebben, maar is voor een ander strafbaar feit vastgezet. Hij zou de wapenwet hebben overtreden. Drie andere arrestanten zijn wegens gebrek aan bewijs inmiddels vrijgelaten.