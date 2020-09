Afgelopen dinsdag was het op sommige plekken in Nederland nog (meer dan) 30 graden, maar zondagmorgen vroeg was er in Enschede juist even wat vorst aan de grond. Hoe uitzonderlijk is dat?

Een oplettende twitteraar deed zondagmorgen melding van de vorst: iets na 7.00 uur vroor het korte tijd 1,3 graden. Toch is weerbureau Weerplaza is niet erg onder de indruk van het grote verschil in vijf dagen tijd.

Althans, niet van het weer van zondag, want een beetje vorst aan de grond is in deze tijd van het jaar helemaal niet zo gek. "Zo kan het eind september soms al ruim 4 graden vriezen aan de grond", vertelt meteoroloog Alfred Snoek aan NU.nl.

Afgelopen dinsdag werd nog een landelijk hitterecord gevestigd. "Die 35,1 graden in Gilze-Rijen was absoluut bijzonder, een half uurtje grondvorst in het binnenland is dat niet", vervolgt hij.

De grote overgang van zo'n 30 graden is wel opvallend te noemen, maar eigenlijk vrij logisch: het weerbeeld werd weer normaal. "Die overgang hoort er nu gewoon bij. Opmerkelijk is het wel."

Zonnige nazomerdagen tot en met dinsdag

De kou in de ochtend heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een zonnige nazomerdag. In het uiterste noorden van Nederland kan het zondag zo'n 20 graden worden, terwijl de temperatuur in delen van Brabant en Limburg zelfs kan oplopen tot 24 of 25 graden.

"De laatste twee dagen van de zomer, maandag en dinsdag, verlopen nog zonnig met maxima van 20 tot 26 graden. Prima weer dus", aldus Weerplaza. Vanaf woensdag gaat het echter regenen.