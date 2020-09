In een kringloopwinkel aan de Postjesweg in het Amsterdamse stadsdeel West is in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand uitgebroken, meldt regiopartner AT5. De brand en rookontwikkeling waren zo heftig dat 49 naastgelegen woningen moesten worden ontruimd.

Rond 0.30 uur kwam de eerste melding over de brand binnen. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en veel hulpverleners rukten uit. Ongeveer honderd mensen moesten hun woning verlaten.

Rond 6.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen van de kringloopwinkel duurt nog de rest van de zondagochtend.

Bij het blussen probeerde de brandweer vooral te voorkomen dat de vlammen oversloegen op de aangrenzende flat. De bewoners van 49 woningen werden opgevangen in een nabijgelegen hotel.

Bij de brand kwam ook veel rook vrij. (Foto: Erik van Veen)

Vanwege de schade worden vijf woningen niet door de brandweer vrijgegeven. De andere bewoners mochten zondagochtend na een laatste check van de brandweer weer terug naar huis. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De brandweer beschouwt het pand van de kringloopwinkel als verloren. De politie en brandweer onderzoeken hoe de brand is ontstaan.