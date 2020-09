Acht mensen zijn zaterdagavond aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in het Groningse dorp Kiel-Windeweer, meldt de politie op Twitter.

De politie kreeg zaterdag rond 20.45 uur een melding over een schietincident in de Dorpsstraat. Ter plaatse hield de politie zes verdachten aan. Later volgden nog twee arrestaties.

Eén van de verdachten raakte bij het incident gewond aan zijn voet. Het is nog niet bekend of ook anderen gewond zijn geraakt.

Agenten doen onderzoek naar de toedracht van het incident en hebben ter plaatse sporen veiliggesteld.

Volgens regionale omroep RTV Noord is de politie met groot materieel uitgerukt. Er waren drie arrestantenbusjes en een busje van de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.