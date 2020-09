Zondag wordt een zonnige nazomerdag. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt maximaal 20 tot 25 graden.

Het is zonnig en het blijft droog. De wind komt vanuit het noordoosten. Aan de kust is de wind vrij krachtig, maar in de rest van het land staat een matige wind.

In de middag loopt de temperatuur op tot 21 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuiden.

Ook maandag zijn er zonnige perioden en is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Overdag kunnen wat mistbanken ontstaan, maar die lossen snel op.

De noordoostenwind neemt af naar een zwakke wind. In de middag ligt de gemiddelde temperatuur tussen de 20 en 25 graden. Later in de week wordt het weerbeeld wisselvalliger en wordt het koeler.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.