Het is zaterdag wederom vrij zonnig, al komt er vooral in het noordoosten en zuidwesten af en toe wat sluierbewolking voor. De temperaturen stijgen naar 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land.

Het blijft overal droog bij een hooguit matig aantrekkende oostenwind.

Zondag is er sprake van een echte nazomerdag. Hoewel de dag frisjes begint, lopen de temperaturen al snel op naar een graad of 26 in het zuiden. Ook na het weekend blijven er zonnige perioden en is het vrij warm voor de tijd van het jaar.

