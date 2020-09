Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt vrijdag in een verklaring het mondkapjesadvies in de ouderenzorg te hebben ingetrokken vanwege "onduidelijkheid en problemen" in de praktijk.

Ook zou het RIVM erop zijn geattendeerd dat vluchtig contact in de richtlijnen van ziekenhuizen niet werd vermeld als uitzondering op het gebruik van persoonlijke beschermingsproducten, waarna besloten is het advies in te trekken.

Vrijdag maakte het kabinet duidelijk opheldering te willen over het plots wijzigen van het mondkapjesadvies in verpleeghuizen van het instituut. Medewerkers in de ouderenzorg werd eerst verteld dat zij geen mondkapje hoefden te dragen als zij zich voor korte tijd binnen 1,5 meter van een coronapatiënt bevonden. Het advies werd in mei aangepast en half augustus werd het advies ingetrokken.

Volgens onderzoek van Nieuwsuur heeft dit te maken met de schaarste van mondkapjes aan het begin van de coronacrisis. Het RIVM geeft schaarste echter niet als reden voor het intrekken van het advies.

Het RIVM heeft op 17 augustus de beroeps- en brancheorganisaties per e-mail geïnformeerd over de aanpassing van de uitgangspunten. "In deze e-mail hebben we niet expliciet aangegeven dat de passage over vluchtige contact was verwijderd", schrijft het RIVM op zijn website. "Het was beter geweest als we dit duidelijk hadden vermeld."