Een man die met criminele activiteiten 50,8 miljoen euro aan vermogen opbouwde, moet bijna het gehele bedrag terugbetalen aan de Nederlandse Staat. Het ging daarbij onder meer om witwassen en cocaïnesmokkel, blijkt uit een donderdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

De man werd in 2013 tot acht jaar cel veroordeeld voor zijn deelname aan een criminele organisatie. In de periode tussen 2008 en 2011 maakte hij zich onder meer schuldig aan de smokkel van 135 kilo cocaïne uit Peru en het witwassen van zeker een 500.000 euro. Als lid van de organisatie bouwde hij een vermogen van in totaal 50,8 miljoen euro op.

Het OM meldde in juli dat hij nog 34 miljoen euro in zijn bezit had. Een deel van het bedrag zou zijn verdeeld over vijftig verschillende rekeningen, waaronder in Dubai.

Een ander deel investeerde hij in vastgoedprojecten in onder meer Nederland en Spanje. Ook investeerde hij 8 miljoen euro in de bouw van een vijfsterrenhotel in Nicaragua. Het overige deel (ongeveer 16 miljoen euro) zou zijn uitbetaald aan criminelen.

De veroordeelde hoeft vanwege de overschrijding van de redelijke termijn niet het hele bedrag te betalen. Het gaat in dit geval om 49,7 miljoen euro.