De politie is begonnen met de ontmanteling van een blokkade van klimaatactivisten op de Zuidas, het financiële hart van Amsterdam. Zo'n 150 betogers hebben zich volgens de politie ondanks een verbod van de gemeente het kruispunt van de Beethovenstraat en Gustav Mahlerlaan afgezet.

Actievoerders van Extinction Rebellion hingen eerder een spandoek met de tekst "Dit financiële hart klopt niet" aan de voorgevel van station Amsterdam Zuid. Volgens een woordvoerder van de actiegroep gaat het om 250 deelnemers. Een deel van hen heeft zich aan de grond vastgelijmd. Anderen hebben zich op afstand aan elkaar vastgeketend.

De groep eist een burgerberaad. Een op basis van een loting geselecteerde groep burgers zou samen met experts voorstellen kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. De actievoerders vinden dat de invloed van bedrijven op het klimaatbeleid te groot is.

In een livestream van AT5 is te zien dat agenten de activisten met lijnbussen van de GVB naar een andere locatie brengen. De demonstranten worden niet gearresteerd, maar op last van de gemeente verplaatst, laat een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl weten.

De gemeente Amsterdam staat demonstraties onder voorwaarden toe, maar heeft blokkades verboden. De gemeente had vooraf laten weten dat de politie zou ingrijpen als de betogers zich niet aan dat verbod of de coronamaatregelen zouden houden.

55 Politie grijpt in bij blokkade van klimaatactivisten in Amsterdam

Eerste grote klimaatprotest sinds begin van de coronacrisis

Dit is het eerste grote klimaatprotest sinds het begin van de coronacrisis. Extinction Rebellion heeft aangekondigd van vrijdag tot en met maandag actie te voeren in Amsterdam. De groep benadrukt dat de betogers afstand zullen bewaren, mondkapjes zullen dragen en handgel zullen meenemen.

De groep wil op het Museumplein meerdere lezingen en activiteiten organiseren. Maandag staat een nieuwe "disruptieve actie" op de Zuidas op het programma.

'Lobby eruit, burgers erin'

Extinction Rebellion voert wereldwijd actie. Door op een vreedzame manier regels te overtreden, willen de activisten de aandacht vestigen op de klimaatcrisis.

Met een burgerberaad wil de groep een einde maken aan de "invloed van grote bedrijven op het klimaatbeleid". De actievoerders hopen dat op die manier effectieve oplossingen voor de klimaatcrisis bedacht kunnen worden.

In de nasleep van de protesten van de 'Gele Hesjes' organiseerde onder anderen de Franse president Emmanuel Macron ook al een burgerberaad over klimaatbeleid. De Franse regering nam afgelopen juni 146 van de 149 aanbevelingen over om de uitstoot van broeikasgassen fors te verlagen.

De kllimaatactivisten hebben manieren bedacht om zich aan elkaar vast te ketenen op anderhalve meter, bijvoorbeeld door hun handen in buizen te steken. (Beeld: Pro Shots).