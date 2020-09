Het wordt een zonnig weekend met temperaturen die bij een echte nazomer horen. Zaterdag is er nog wel wat sluierbewolking en wind, maar zondag loopt de temperatuur snel op.

Het weekend begint zaterdag met volop zon. Hier en daar kan er wel wat sluierbewolking hangen. Er staat een matige oostenwind. In het kustgebied en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig. Op de Wadden wordt het 19 graden, in het zuiden kan de temperatuur lokaal oplopen tot 25 graden.

Ook zondag is er sprake van een echte nazomerdag. De dag begint frisjes, maar door de zon die volop schijnt en omdat er wat minder wind is dan de dagen ervoor neemt de temperatuur in de ochtend snel toe.

In het noorden loopt de temperatuur op tot 20 graden, in het midden wordt het zo'n 23 graden en in het zuiden van het land ligt de temperatuur rond de 25 of 26 graden.

Ook na het weekend zijn er nog zonnige perioden en het blijft vrij warm voor de tijd van het jaar met in de middag temperaturen van tussen de 20 en 25 graden. Later in de week wordt het wisselvalliger met meer kans op neerslag en koudere temperaturen.

