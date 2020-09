Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag levenslang geëist tegen vader Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) voor het doodschieten van vier mensen in een growshop in Enschede. "Er was hier geen sprake van een plotselinge geweldsexplosie. De verdachten wisten wat ze daar gingen doen", aldus de officier van justitie.

De slachtoffers, Maijkel Akfidan (27), Artur Sargsyan (34), Tuan Nguyen (43) en Max Klaassen (62), zijn met meerdere kogels van dichtbij omgebracht. "Ze zijn afgemaakt. Afgemaakt als beesten", zo zegt de officier van justitie.

Volgens het OM wilden de verdachten geld van Sargsyan en moet het slachtoffer hebben aangevoeld dat er iets stond te gebeuren. "Er zijn tien kogels afgevuurd, alle tien van dichtbij en alle tien waren ze raak", zo legt de officier van justitie uit. Daarbij zijn sommige slachtoffers waarschijnlijk gedwongen om te knielen. "Alleen levenslang doet recht aan wat de slachtoffers is aangedaan."

Het OM vindt moord in vereniging bewezen, hoewel uit forensisch onderzoek blijkt dat maar twee mensen geschoten hebben. "Ze wisten alle drie van het doel van de trip."

Flink wat bewijsmateriaal tegen de verdachten

De officier van justitie heeft in het requisitoir uiteengezet dat er flink wat bewijsmateriaal tegen de verdachten is. Zo zijn ze op camerabeelden te zien in een auto in de buurt van de plaats delict ten tijde van de dood van de mannen. Ook is de vingerafdruk van een van hen gevonden op een kogelhuls en is bloed van een van de slachtoffers in hun auto aangetroffen.

Ook zijn schoensporen, die door het bloed van de slachtoffers lopen, te linken aan schoenen van de verdachten. Uit onderzoek is gebleken dat het trio na de schietpartij andere kleding droeg en plots over een groot contant geldbedrag beschikte. De vader en zijn zoons hebben betrokkenheid stelselmatig ontkend en beroepen zich op hun zwijgrecht.

Het advocatenteam van de verdachten heeft tijdens hun pleidooi de aanklachten tegen hun cliënten geprobeerd te ontkrachten. Zo betoogde Roy van der Wal, die Dejan A. bijstaat, dat het DNA op de in de auto aangetroffen kogelhuls niet zo sluitend als bewijs kan worden gezien als dat het OM heeft gezegd. Zo kan het DNA-spoor er ook op een andere manier op zijn gekomen.

Ook is getracht alternatieve scenario's aan te dragen. Zo zou slachtoffer Nguyen conflicten hebben gehad en moeten de daders volgens de verdediging van Denis A. misschien wel hierin gezocht worden.

Motief is onduidelijk gebleven

Het motief is onduidelijk gebleven. Maar het OM houdt er rekening mee dat de mannen met Sargsyan, de voormalige eigenaar van de growshop, een conflict over drugs hadden. De andere slachtoffers waren vermoedelijk getuigen en zijn mogelijk daarom om het leven gebracht.

Het lichaam van Klaassen, een handelaar in grondstoffen voor planten, is half onder een bank aangetroffen. Volgens het OM heeft hij zich mogelijk geprobeerd te verstoppen.

"In de media wordt gesproken van de kwartetmoord, maar de slachtoffers vormden geen kwartet. Klaassen kende de verdachten niet eens. De verdachten vormden wel een trio, een moordtrio."