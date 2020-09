De wachttijd voor het beoordelen van een euthanasieverzoek van patiënten met een psychische aandoening is verder opgelopen. Vorig jaar was de wachttijd bij Expertisecentrum Euthanasie nog één jaar, dit jaar moeten ggz-patiënten twee jaar wachten voor hun verzoek wordt beoordeeld, schrijft Trouw.

Dat de wachttijd verder is opgelopen, is voor slechts een klein deel te wijten aan de coronacrisis, zegt psychiater Paulan Stärcke tegen de krant. De opgelopen wachttijd is volgens de aan het centrum verbonden psychiater vooral een signaal dat de reguliere ggz een euthanasieverzoek nog vaak niet serieus neemt. "Er wordt te vaak naar ons doorverwezen."

Het expertisecentrum behandelde in 2019 22 procent meer hulpvragen dan in 2018. De zeven werkzame psychiaters kunnen de toestroom nauwelijks aan: om het aantal aanvragen te kunnen behandelen zegt het expertisecentrum eigenlijk twintig psychiaters nodig te hebben.

Volgens Stärcke moeten meer psychiaters buiten het Expertisecentrum Euthanasie om bereid zijn zelf euthanasie te verlenen omdat zij de patiënt het beste kennen. "Wij moeten bij nul beginnen met het leggen van een relatie", zegt Stärcke tegen Trouw.

Vorig jaar verleende het expertisecentrum ruim zestig keer euthanasie, buiten het centrum om deden artsen dat zes keer.