Na een frisse nacht waarbij het kwik tot onder de 10 graden daalde, stijgen de temperaturen vrijdag naar 19 graden langs de noordkust tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.

De zon laat zich overdag volop zien bij een matige wind uit het oosten.

In het weekend wordt het nog wat warmer en blijft het droog en vrij zonnig. In de nacht van zaterdag op zondag is er tijdelijk wat meer bewolking in het zuiden. Ook de eerste dagen na het weekeinde verandert er nog weinig.

