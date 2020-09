De politie heeft woensdag twee mannen aangehouden, die met hoge snelheid op motoren over de A16 van Breda naar Rotterdam scheurden. Beelden van hun rit verschenen vorige maand op sociale media. De motorrijders worden verdacht van poging tot doodslag en het vertonen van opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag, meldt de politie donderdag.

Het gaat om een 24-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Waddinxvener. Hun rijbewijzen zijn ingenomen en de politie heeft beslag gelegd op één motor. Een derde verdachte is in beeld bij de politie. Hem is gevraagd zich te melden op het politiebureau.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de drie motorrijders een snelheid bereikten van ongeveer 270 kilometer per uur op een weg waar de maximale snelheid 100 kilometer per uur is. Ook haalden zij meermaals voertuigen rechts in en reden ze met ruim 190 kilometer per uur tussen twee voertuigen door. In elf minuten reed de groep van Breda naar Rotterdam. Deze rit duurt normaal gesproken zo'n 25 minuten.

Volgens de politie was "de kans op een dodelijk ongeluk zeer groot", maar hebben de motorrijders dit risico "willens en wetens" genomen.

De politie kwam de verdachten op het spoor aan de hand van de video, beelden van verkeerscamera's en een getuigenoproep, die veel bruikbare tips opleverde.