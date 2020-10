Klusjesman Josef B., verdachte in de zaak-Ruinerwold, komt in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak op vrije voeten. Een woordvoerder van de rechtbank Assen bevestigt na berichtgeving door RTV Drenthe dat de voorlopige hechtenis van de man vrijdag is opgeheven.

B. zit al een jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij de vrijheidsberoving van zes kinderen in een boerderij in Ruinerwold. Het gezin werd in oktober vorig jaar ontdekt.

Dat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van de zaak, heeft alles te maken met de medische toestand van hoofdverdachte en vader van de kinderen, Gerrit Jan van D. De man is als gevolg van een herseninfarct in 2016 deels gehandicapt geraakt.

Onlangs besloot de rechtbank de man te willen bezoeken in de penitentiaire inrichting waar hij verblijft. Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) is mogelijk af te leiden dat Van D. helemaal niet in staat is zijn eigen zaak te volgen. De rechters willen hem eerst met eigen ogen zien, voordat ze eventueel beslissen zijn vervolging te staken.

Een zogenoemde persrechter legt uit dat dit bezoek enige organisatie vraag en daarom tijd kost. "Dat heeft ook te maken met de huidige coronamaatregelen", aldus de persrechter. Er is op dit moment dus geen datum voor een inhoudelijke behandeling van de zaak.

Klusjesman ontkent alle betrokkenheid

De zaak draait om het mogelijke seksueel misbruiken van twee kinderen door Van D. Daarnaast zou hij zes van zijn kinderen negen jaar lang tegen hun wil in hebben opgesloten in een boerderij in Ruinerwold.

Volgens justitie heeft Van D. bij het vasthouden van de kinderen volop hulp hebben gekregen van B. Laatstgenoemde ontkent alle beschuldigen en meent dat hij het slachtoffer is van "een heksenjacht."

De uit Oostenrijk afkomstige klusjesman heeft verklaard dat hij amper contact heeft gehad met de zes kinderen in de boerderij. Slechts twee van hen zou hij weleens hebben gesproken toen ze al volwassen waren. "Dus hoe kan ik ze dan vastgehouden hebben? Ik snap er geen reet van."

De afzondering van Van D. en zijn kinderen heeft volgens de klusjesman een godsdienstige reden en zou van tijdelijke aard zijn. De vader zou "de situatie voor de kinderen gaan oplossen".

Gezin werd in oktober 2019 ontdekt

Van D. en de zes jongste van zijn in totaal negen kinderen zijn in 2010 naar de boerderij in het Drentse Ruinerwold verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen een van de kinderen in een café alarm sloeg. De moeder van de kinderen is in 2004 overleden.