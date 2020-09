Marco Kroon is door de militaire kantonrechter veroordeeld voor wildplassen tijdens carnaval in maart 2019. De militair krijgt daarvoor een voorwaardelijke geldboete van 140 euro opgelegd.

De geldboete van 140 euro wordt voorwaardelijk opgelegd, omdat Kroon al eerder is veroordeeld voor andere strafbare feiten van die dag. In december vorig jaar kreeg Kroon al een taakstraf van honderd uur opgelegd, omdat hij een politieagent een kopstoot had gegeven en zijn geslachtsdeel had laten zien. Dat deed Kroon nadat hij was betrapt op wildplassen.

De militair legde tijdens de behandeling van zijn zaak uit dat hij vanwege prostaatproblemen die bewuste carnavalsavond in Den Bosch geen andere keuze had dan tegen een hek te plassen. De rij bij de openbare toiletten was zo lang, dat hij het niet langer kon ophouden.

De militaire kantonrechter ging daar niet in mee, omdat Kroon had kunnen weten dat er bij drukke evenementen te weinig toiletten beschikbaar zijn.

Kroon kreeg disciplinaire maatregelen opgelegd

Kroon werd tijdens carnavalsnacht op 3 maart 2019 in Den Bosch betrapt op wildplassen, waarop een agent hem aansprak en een boete gaf. Toen de militair bleef plassen en de agent versterking opriep, escaleerde de situatie. Kroon gaf een van de agenten een kopstoot en liet zijn geslachtsdeel zien aan een andere diender. Dit leverde hem ook een veroordeling voor schennispleging op.

Afgelopen mei heeft Defensie disciplinaire maatregelen tegen Kroon getroffen. Zo komt er een negatief bericht in zijn dossier te staan. Daarnaast is besloten dat hij "wordt overgeplaatst naar een functie waarin hij zich zal richten op veteranenzaken".

Kroon is opgenomen in de Militaire Willems-Orde vanwege zijn verdiensten in Afghanistan. Een woordvoerder van Defensie liet aan NU.nl weten dat zijn daden in Afghanistan niet ter discussie staan en dat zijn onderscheiding niet ingenomen zal worden.