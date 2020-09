Klusjesman Josef B. dreigt met een hongerstaking als zijn voorlopige hechtenis in de zaak-Ruinerwold niet wordt geschorst, zo blijkt donderdag uit een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. "Tot ik dood ben", beet hij de rechtbank van Assen toe.

Sinds de start van de zaak in februari van dit jaar probeert de advocaat van de man, Yehudi Moszkowicz, zijn cliënt op vrije voeten te krijgen. Zo draagt hij aan dat nog niet duidelijk is wat zich nu precies heeft voorgedaan in de boerderij en dat de schulden van zijn cliënt ondertussen flink oplopen.

De man is al eerder in hongerstaking gegaan. Dit gebeurde toen hij moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Later bleek dat hij na iets meer dan een week weer was gaan eten, maar dat hij tijdens zijn verplichte observatie heeft geweigerd te praten.

Ook is tijdens de zitting bekendgemaakt dat er voor ongeveer honderd uur aan beeldmateriaal is gevonden. Deze beelden zijn gemaakt in een winkel in Zwartsluis die ooit van het gezin was. Het is niet bekend wat er precies op deze beelden te zien is en of ze worden toegevoegd aan het dossier.

De rechtbank wijst het verzoek van de advocaat echter af. Zo zegt de rechter "geen nieuwe feiten te hebben gehoord" die ervoor zouden moeten zorgen dat B. op vrije voeten zou moeten komen. De klusjesman zegt hierop dat hij dan "in hongerstaking gaat". Toen de rechtbank een nieuwe zittingsdag noemde over enige tijd, zei hij: "dan ben ik al dood".

Klusjesman en vader vervolgd voor vrijheidsberoving

Zowel de klusjesman als de vader worden vervolgd voor de vrijheidsberoving van de kinderen. Vader Gerrit Jan van D. wordt daarnaast ook vervolgd voor het seksueel misbruiken van twee van zijn oudere kinderen, die voor het gezin naar de boerderij verhuisde al waren vertrokken.

De vader van de kinderen is inmiddels onderzocht door het PBC, maar de rapportages zijn nog niet gereed. Deze zijn daarom nog niet besproken tijdens deze zitting. De man heeft als gevolg van een hersenbloeding het vermogen om te kunnen spreken verloren en het duurde daarom enige tijd voor hij onderzocht kon worden.

B. verklaarde tijdens een eerdere zitting dat de afzondering een godsdienstige reden had en dat deze slechts tijdelijk zou zijn. Ook heeft hij naar eigen zeggen amper contact gehad met de zes kinderen in de boerderij. "Dus hoe kan ik ze dan vastgehouden hebben? Ik snap er geen reet van."

Van D. en de zes jongste van in totaal negen kinderen zijn in 2010 naar de boerderij in het Drentse Ruinerwold verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen een van de kinderen in een café alarm sloeg. De moeder van de kinderen is in 2004 al overleden.

