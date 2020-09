Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam laten weten dat Robin van O. in beeld is gekomen in een liquidatieonderzoek waarin hij tevens verdachte is. De man staat donderdag terecht tijdens een inleidende zitting voor betrokkenheid bij een martelkamer.

In een onderzoek naar de voorbereiding van een geplande liquidatie op Ahmet G. en Hasan M. spraken de inmiddels aangehouden Patrick van M. en Rosselo van T. over "broer", die op zoek zou zijn naar een loods. Broer zou op Van O. slaan.

Na de aanhouding van Van M. en Van T. ging het onderzoek naar Van O. verder. Uiteindelijk werden in juni in het Brabantse Wouwse Plantage verschillende containers gevonden, ingericht als cellen die geluiddicht waren gemaakt. In een van de containers stond een tandartsstoel en werd marteltuig aangetroffen.

In onderlinge berichten werd er gesproken over "onze eigen EBI (Extra Beveiligde Inrichting in Vught, red)" en "behandelkamer", maar ook gewoon "cel" met "24/7 bewaking". De politie kon live meelezen met deze communicatie, omdat ze toegang had verkregen tot de applicatie EncroChat.

Er stond ook een tweede loods in Rotterdam van waaruit een eigen zogenaamd arrestatieteam moest uitrukken om criminele rivalen te ontvoeren en uiteindelijk over te brengen naar de containers in de Wouwse Plantage om ze te martelen.

In die containers zijn ook zwaailichten, politie-uniformen en kogelvrije vesten gevonden. Daarnaast zouden er ook plannen zijn geweest om een arrestatiebus van de politie te stelen.

De mannen worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor ontvoeringen, afpersing en mishandeling met zwaar geweld.

Roger P. genoemd als opdrachtgever

Het opzetten van de gevangenis voor de onderwereld zou te maken hebben met drugshandel en onderlinge rivaliteit. Van O. zou bij het opzetten van de containers weer in opdracht hebben gehandeld van Roger P. alias 'Piet Costa'. Die laatste staat (nog) niet in deze zaak terecht en zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers wil er ook niet op ingaan of zijn cliënt inderdaad verdacht wordt van betrokkenheid.

Sanne Schuurman hekelt het beeld dat zijn cliënt is neergezet als brein achter de martelkamer omdat het OM al lang weet wie de echte opdrachtgever is. P. staat terecht in een aparte strafzaak en Schuurman wil toegang tot dat dossier.

Hij wil ook toegang tot alle berichten om te kunnen onderzoeken of er ook ontlastende communicatie tussen zit. Zo zou het juist de bedoeling zijn geweest om opdrachtgever P. op te lichten en de containers te gebruiken voor wietteelt. Dit laatste heeft een medeverdachte verklaard.

Aangaande het liquidatieonderzoek merkt Schuurman op dat dit niet op de tenlastelegging van zijn cliënt staat.