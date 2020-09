Rechercheonderzoek naar de communicatie tussen criminelen heeft 'ernstige' corruptie bij de politie blootgelegd, meldt De Telegraaf woensdag.

De bevinding werd gedaan in het lopende onderzoek naar de versleutelde dienst EncroChat. Criminelen gebruikten deze dienst om in het geheim met elkaar te communiceren, maar justitie kon miljoenen berichten meelezen.

Volgens Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie is de informatie 'dermate ernstig en de omvang zodanig' dat het Team Aanpak Corruptie, bestaande uit rechercheurs van de politie en de Rijksrecherche, onderzoek gaat doen. "Corruptie is het betonrot van onze organisatie", aldus Van Essen in gesprek met De Telegraaf.

Van Essen kan niet zeggen hoeveel gevallen er onderzocht worden. "Het is nog te vroeg om iets te zeggen over aard en omvang, mede omdat veel van de in totaal 23 miljoen onderschepte berichten nog nader moeten worden geanalyseerd", schrijft hij op de website van de politie. Volgens bronnen van De Telegraaf gaat het echter om zo'n tien lekken.

Ook corruptie bij 'informatieknooppunten'

De signalen hebben niet alleen betrekking op de politie, aldus Van Essen. "Criminelen zoeken naar strategische punten, zoals informatieknooppunten. Informatie is voor hen goud waard." Volgens bronnen van De Telegraaf zou er 'zeer pikante' informatie zijn ontdekt over advocaten, makelaars en notarissen die in contact zouden hebben gestaan met het criminele circuit.

In juli maakte justitie bekend met duizenden gebruikers van EncroChat te hebben kunnen meegelezen, wat over een "ongekend aantal ernstige misdrijven" zou gaan. In Nederland zijn in verband met deze zaken meer dan honderd verdachten aangehouden en er is 8.000 kilo cocaïne, 1.200 kilo crystal meth (methamfetamine), tientallen wapens en bijna 20 miljoen euro aan cash geld in beslag genomen.