Agenten hebben dinsdag langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek vier mannen aangehouden voor het ontvoeren en verwonden van een zestigjarige man uit Bergen op Zoom, meldt de politie woensdag.

Agenten wilden dinsdagmiddag rond 16.30 uur een auto met een Spaans kenteken controleren. Toen de agenten het voertuig bij een tankstation tot stilstand brachten, bleek er een gewonde man in de auto te zitten. Die vertelde dat hij door de vier andere mannen in de wagen was gestoken en geslagen. Daarop hield de politie het viertal aan.

De verdachten zijn tussen de 24 en 51 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn overgebracht naar een cellencomplex en blijven voorlopig vastzitten. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Na een behandeling kon hij het ziekenhuis verlaten.

De politie vermoedt dat de man uit Bergen op Zoom door het viertal is ontvoerd en onderzoekt de zaak.