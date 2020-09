De oorzaak van de grote brand die in april in het Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel woedde, kan niet worden aangetoond. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in opdracht van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

In het gebied waar de brand is ontstaan, werd wel een stukje glas gevonden. Maar de onderzoekers sluiten uit dat dit de brand heeft veroorzaakt. "De vegetatie zal de mogelijkheid dat zonlicht bij het stukje glas heeft kunnen komen beperkt hebben", schrijven ze.

"Dit staat dan nog los van de vraag of zonlicht in combinatie met het stukje glas überhaupt voor de ontsteking van deze natuurbrand heeft kunnen zorgen, temeer daar het stukje glas niet in de juiste positie ten opzichte van de zon is aangetroffen."

Omdat er naast het stukje glas geen andere aanwijzingen zijn gevonden, concludeert de brandweer dat er geen oorzaak kan worden aangetoond.

Waardoor de brand zich zo snel kon verspreiden, is wel te verklaren. Dit kwam onder meer door de unieke indeling van de Deurnese Peel. Die maakt het gebied moeilijk toegankelijk en maakt het ook moeilijker om het overzicht te bewaren.

Daarnaast was het al lange tijd droog in het gebied en waaide het hard. Ook lagen er hoopjes afgestorven varens in het gebied, die volgens de brandweer "een luchtig brandstofpakket" vormden.

Volgens de brandweer werd tijdens de natuurbrand zo'n 800 hectare in de as gelegd. Het gaat om de grootste natuurbrand die ooit in Nederland geregistreerd is.