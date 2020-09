Matthias M. krijgt tien jaar cel en tbs voor het doden en in stukken zagen van de Steenwijker Halil Erol, zo heeft de rechtbank in Zwolle donderdag besloten. De verdachte moet ook een schadevergoeding betalen aan de dochter, zus en broer van het slachtoffer.

De rechter acht de schuld van M. bewezen, omdat hij als laatste bij Erol zou zijn geweest. Ook zijn DNA-sporen van M. aangetroffen op een van de plekken waar lichaamsdelen van het slachtoffer zijn gevonden. In de jaren na Erols verdwijning in 2010 werden op verschillende plaatsen in Nederland stoffelijke resten gevonden.

Omdat niet bewezen kan worden dat het om een vooropgezet plan ging, kan moord niet bewezen worden. Daarom wordt M. veroordeeld voor doodslag.

De rechtbank vindt dat de samenleving langdurig tegen M. beschermd moet worden, omdat hij enkele weken na de beëindiging van zijn eerdere tbs-maatregel wegens doodslag in de fout ging.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaf tijdens de zitting toe niet met forensisch bewijs te kunnen aantonen dat M. de dader is. "Maar de hoes en de zakken waar het lichaam in is verpakt, zijn naar het oordeel van het OM een smoking gun", aldus de officier van justitie. De rechter is het ermee eens en voegt eraan toe dat M. belangrijke vragen van de rechtbank niet kon of wilde beantwoorden.

Erol verdween na bezoek aan M. en diens vriendin

De kinderen van Erol waren jong toen hij tien jaar geleden verdween. Op de dag van zijn verdwijning had hij M. en diens vriendin bezocht. De ex van het slachtoffer verklaarde later dat ze hem die avond heeft gezien, maar dat gelooft het OM niet.

Zendmastgegevens wezen namelijk uit dat Erol lange tijd in de woning van M. geweest moet zijn, terwijl de verdachte en zijn vriendin beweerden dat hij daar maar kort was geweest. De vriendin van M. en de ex van Erol zijn ook nog steeds verdachten in het onderzoek, maar zij stonden niet terecht.

Het OM acht in het geval van M. doodslag bewezen en eiste onlangs tien jaar cel. Hij is eerder veroordeeld voor het in 1998 verkrachten en vervolgens doodtrappen van de 29-jarige fysiotherapeut Anne-Marie van Loon. Erol verdween enkele maanden nadat M.'s tbs was beëindigd.