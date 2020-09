Advocaat Leon van Kleef heeft de rechtbank woensdag gevraagd de aanhouding van zijn cliënt Khalid J. begin dit jaar in Dubai nader te onderzoeken na het schaduwen van zijn raadslieden in dat land, onder wie Van Kleef zelf. De advocaat zegt dat justitie ten onrechte een link tussen J. en Ridouan T. heeft gelegd, met alle gevolgen van dien.

J. werd begin dit jaar aangehouden in Dubai en staat terecht voor betrokkenheid bij de liquidatie van een man in 2014. Volgens Van Kleef heeft het Openbaar Ministerie (OM) de autoriteiten in Dubai meegedeeld dat de man onderdeel was van de criminele organisatie van T. Dit noemt J. onzin.

Zijn aanhouding is onderwerp van discussie omdat bekend is geworden dat zijn advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering in juni 2019 zijn geschaduwd door de autoriteiten in Dubai.

Dit gebeurde in opdracht van de Nederlandse justitie, omdat zij het vermoeden had dat de advocaten een ontmoeting hadden met Ridouan T. Dit bleek J. te zijn.

Van Kleef is ervan overtuigd dat het OM heeft gezegd dat J. de politie naar T. zou kunnen leiden. Daarom zou zijn cliënt pas zijn aangehouden na de arrestatie van T., terwijl men al lang wist waar J. was.

Verdachte werd dingen door politie voorgehouden

J. zou na zijn arrestatie door de lokale politie zijn meegedeeld dat hij zou weten van de reisbewegingen van T. tussen zijn verblijfplaats Dubai en Iran. Volgens Van Kleef is hiermee "geplugd dat J. lid zou zijn van een terroristische organisatie", verwijzend naar de geopperde banden tussen T. en Iran.

Van Kleef wijst erop dat zijn cliënt zonder een rechter te zien als ongewenste vreemdeling Dubai is uitgezet, terwijl hij daar stond ingeschreven en een verblijfsvergunning had.

De advocaat wil dan ook dat de rechtbank het OM opdraagt verantwoording af te leggen over het volgen van de advocaten en hun cliënt J. Een soortgelijk verzoek werd gedaan in het Marengo-proces, waar T. terecht staat. In die zaak liet het OM weten dat alle regels zijn gevolgd.