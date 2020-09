Agenten in Den Haag, België en Spanje hebben woensdag meerdere aanhoudingen verricht in het onderzoek naar een crimineel drugsnetwerk. In totaal zijn achttien personen tussen 25 en 68 jaar oud opgepakt.

Elf personen zijn in Nederland opgepakt. In Spanje zijn zes aanhoudingen verricht en in België is één verdachte gearresteerd. De Spaanse en Belgische autoriteiten zijn inmiddels verzocht de daar opgepakte personen over te leveren aan Nederland. Aanvankelijk ging het om tien aanhoudingen in Nederland, maar er is dus een bij gekomen.

"Naast de aanhoudingen werden er invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije", aldus de politie.

Bij deze invallen zijn verdovende middelen, vuurwapens en geldbedragen gevonden. "Ook werd beslag gelegd op tientallen auto's."

Volgens De Telegraaf is een van de opgepakte personen de Haagse crimineel Piet S., die eerder in verband werd gebracht met drugshandel en liquidaties. De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen.

De politie heeft gebruikgemaakt van informatie die vanuit EncroChat verkregen is. Agenten konden bewijs verzamelen door de versleutelde berichten van criminelen te lezen.

42 Rechercheurs doen invallen in Den Haag tijdens internationale drugsactie

