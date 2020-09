De politie heeft dinsdag twee mannen opgepakt in het onderzoek naar de dood van de 31-jarige Gregori Maduro. Dat meldt de politie woensdag. Het lichaam van het slachtoffer is in april van dit jaar verpakt in plastic zakken gevonden in het water van de Mooie Nel in Haarlem.

De verdachten zijn twee 33-jarige mannen uit IJmuiden en Haarlem. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen spreken.

Maduro verbleef al zo'n tien jaar in Nederland, maar voorafgaand aan zijn dood had hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij sliep in een loods in Haarlem "en deed allerlei klusjes om aan geld te komen", zo beschreef de politie eerder.

Zijn lichaam werd begin april door voorbijgangers gezien, drijvend in het water en niet ver van zijn slaapplek in de loods. "Het lijkt de bedoeling te zijn geweest dat het lichaam naar de bodem zou zinken, aangezien het pakket was verzwaard met twee grote tegels."

Het vermoeden is dat de man in maart om het leven is gebracht.