De uitbreiding van Lelystad Airport kostte tot nu toe ruim 214 miljoen euro, blijkt woensdag uit onderzoek van Omroep Flevoland en onderzoeksplatform Follow The Money (FTM). Verschillende partijen investeerden de afgelopen jaren in de uitbreiding van het vliegveld, dat in november 2021 moet openen.

Omroep Flevoland en FTM baseren het bedrag op een optelling van de kosten voor bouwprojecten, infrastructuur, onderzoeken en ambtelijke ondersteuning. De gegevens hiervoor vroegen ze op bij de betrokken overheden en Royal Schiphol Group.

Het leeuwendeel van het tot nu toe geïnvesteerde bedrag is uitgegeven aan de verbouwing van de luchthaven zelf. Zo zou de nieuwe terminal 18,8 miljoen euro hebben gekost en een verhoging van de verkeerstoren en uitbreiding van de brandweer tezamen 15,5 miljoen euro.

De sinds november 2019 aanwezige luchtverkeersleiding is daarnaast verantwoordelijk voor een maandelijkse kostenpost van 365.000 euro, schrijven Omroep Flevoland en FTM. Er komen nog geen verkeersvliegtuigen aan op het vliegveld, maar toch wil minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat de verkeersleiders aanwezig zijn op de luchthaven om zo ervaring op te kunnen doen met het begeleiden van kleine luchtvaart.

Lelystad Airport moet vooral vakantievluchten van het overvolle Schiphol overnemen. Het streven was om de luchthaven voor het einde van 2020 te openen. Door de coronacrisis en verkeerde stikstofberekeningen moest de beoogde opening echter met een jaar worden uitgesteld.

