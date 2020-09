Een aantrekkende noordenwind zorgt ervoor dat woensdag minder hete lucht het land instroomt. In de middag lopen de temperaturen op naar 21 tot 29 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten van het land.

Woensdag trekken wolkenvelden over het land, hoewel de zon ook te zien is. Vooral in het zuidoosten zal de zon zich veelvuldig laten zien. Het blijft vrijwel overal droog.

De temperaturen zakken donderdag nog een paar graden naar beneden. Die dag wordt het 20 tot 24 graden. De zon schijnt flink en het blijft droog.

