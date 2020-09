In de afgelopen week zijn in Nederland 8.265 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd, blijkt dinsdag uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de voorgaande week kwamen er nog 5.427 gevallen bij.

Daarmee is het aantal nieuwe besmettingen voor de tweede week op rij met 50 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande week.

Ruim 195.545 mensen lieten zich in de afgelopen week testen. Dat zijn er ruim vijftienduizend meer dan in de week daarvoor. Het aandeel positieve tests is landelijk toegenomen van 2,8 naar 3,9 procent.

Het reproductiecijfer is ook gestegen en staat inmiddels op 1,38. Dit betekent dat elke 100 besmette personen samen 138 anderen infecteren.

Het aantal ziekenhuisopnames is in de afgelopen week met 92 toegenomen, dat zijn er ruim dubbel zoveel als in de voorgaande week (43).

In de afgelopen zeven dagen zijn ook veertien coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. In de week daarvoor ging het om zeventien overleden coronapatiënten.

Grote dagelijkse stijging gemeld

In het afgelopen etmaal zijn 1.379 besmettingen geregistreerd. Dat is de grootste dagelijkse stijging tot nu toe, laat een woordvoerder van het RIVM aan NU.nl weten.

In de afgelopen 24 uur werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd in Amsterdam (249), Den Haag (134) en Rotterdam (103).

Het is de vijfde dag op een rij dat er meer dan duizend nieuwe bevestigde gevallen bij kwamen. Donderdag dook het aantal nieuwe infecties voor het laatst onder de duizend (823).

In de afgelopen week kwamen er gemiddeld 775 nieuwe besmettingen per dag bij. Het aantal nieuwe gevallen per dag stijgt al enige tijd.

Correctie: RIVM heeft het aantal sterfgevallen van 27 naar veertien bijgesteld.