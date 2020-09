Een zoekactie naar twee vrienden die al sinds 1974 vermist zijn, heeft niets opgeleverd. Dat meldt de politie donderdagavond over de "ultieme poging" om de mannen te vinden. Er werd ruim een week in een meer in het Noord-Brabantse Liessel naar ze gezocht.

Het onderzoek is volgens de politie nu definitief afgerond: er zijn geen aanknopingspunten meer voor een verdere zoektocht. "Helaas hebben we de familie niet het antwoord kunnen geven waar ze op hoopten. Samen met hen vinden we dat een pijnlijke conclusie", aldus de politie Oost-Brabant.

De politie begon vorige week dinsdag in het meer De Brink in Liessel met de zoektocht naar Piet Hölskens (22) en Hans Martens (21). De mannen uit Asten verdwenen op 16 maart 1974 na een avond stappen in het nabijgelegen Deurne. De rode Fiat 850 Coupé waarin ze vertrokken, is daarna niet meer gezien.

De politie gaat ervan uit dat het tweetal door een inmiddels verjaard misdrijf om het leven is gekomen. Volgens nieuwe informatie, die door de privédetective van beide families aangeleverd is, bevinden de lichamen van Hölskens en Martens zich mogelijk in een auto onder het zand in De Brink.

Politie vindt alleen staalkabel en metalen balk

De politie heeft gezocht op twee plekken waar een metalen voorwerp onder de bodem ligt begraven. Op de eerste locatie werd vorige week een grote opgerolde staalkabel aangetroffen en op de andere plek werd een grote metalen balk gevonden.

Omdat de tweede locatie steeds lastig te onderzoeken was, werd besloten deze week verder te zoeken. Donderdag kwam aan die zoekactie een einde. Vrijdagochtend vinden nog wat opruimwerkzaamheden plaats, maar er wordt niet meer gezocht, aldus de politie.