Een geëmotioneerde Klaas Otto heeft dinsdag in de rechtbank van Breda stellig ontkend dat hij ooit opdracht heeft gegeven om getuigen te beïnvloeden. De oprichter van motorclub No Surrender zei zelf ook wel antwoord te willen hebben op de vraag waar die verdenking op is gebaseerd.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Otto zijn toenmalig advocaat in 2016 opdrachten laten doorgeven aan de vriendin van Otto, Nancy B., die deze weer doorgaf aan Piet S. Allen staan ze vanaf dinsdag inhoudelijk terecht.

Volgens de verdenking zou S. onder anderen Joop M. en Sjang K. hebben benaderd. Eerstgenoemde om zijn verklaring aan te passen in het voordeel van Otto in een strafzaak over het afpersen van M. door Otto. In het geval van K. moest een familielid van hem benaderd worden omdat die met de politie over Otto praatte.

S. heeft bevestigd deze opdrachten te hebben aangenomen van de partner van Otto, maar volgens B. is dit "een grote leugen". Ze zag S. wel eens omdat het de schoonvader van haar zoon was, maar meer niet. En advocaat Jan Piet van R. kwam wel eens langs bij de woonwagen om te spreken over de zaak tegen haar partner, maar niet om opdrachten door te geven.

De advocaat van Otto, Louis de Leon, benadrukte dat S. een onbetrouwbare getuige is. De man werd in februari in 2020 veroordeeld voor de moord op Peet van der Linde.

Verhoor vriendin leidt tot emotie bij Otto

Het verhoor van zijn vriendin zorgde voor de nodige emoties bij Otto die de officieren onder meer uitmaakte voor clowns. Gevraagd dat terug te nemen repliceerde Otto zelf te zijn uitgemaakt voor kannibaal door het OM, maar dat dit ook nooit is teruggenomen. Volgens Otto is zijn leven en het leven van zijn vriendin gesloopt door deze zaak.

Gevraagd naar de verdenking was Otto stellig. "absoluut niets van waar", aldus de 53-jarige man uit Bergen op Zoom.

Dat zijn zoon heeft verklaard dat Otto inderdaad opdrachten gaf vanuit zijn cel en deze ook te hebben gezien, is een verklaring die volgens Otto onder druk is afgelegd. Zijn zoon zou bereid zijn alles uit te leggen in de rechtszaal als de rechter daar behoefte aan zou hebben.