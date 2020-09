Reacties van Kamerleden op de troonrede stromen ondertussen binnen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat hij de troonrede mooi vond. "Omdat de koning de ernst van de zaak combineerde met optimisme naar de toekomst. We hoeven nu niet in paniek te gaan bezuinigen, omdat we de afgelopen jaren een buffer hebben opgebouwd. Die moeten we sneller opgebruiken dan gehoopt, maar dat is natuurlijk wel waar die voor bedoeld is", aldus Dijkhoff.