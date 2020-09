Het volgende hitterecord van 2020 is gebroken: deze Prinsjesdag gaat de boeken in als de laatste tropische dag in het jaar sinds het KNMI in 1901 met de metingen begon. Nog nooit eerder was het zo laat in het jaar nog zo heet, laat het instituut aan NU.nl weten.

Om 14.20 uur werd in De Bilt 30,2 graden gemeten. In Gilze-Rijen kwam het kwik zelfs boven de 35 graden uit. Het meteorologisch instituut had al verwacht dat het record dinsdag zou sneuvelen.

Het is uitzonderlijk dat zich in de derde week van september nog tropische temperaturen voordoen. Dat is sinds het begin van de metingen in 1901 pas vijf keer voorgekomen. Dat gebeurde voor het laatst in 2016.

Het vorige record werd ook in dat jaar gevestigd. Toen werd op 14 september in het Limburgse dorp Arcen een temperatuur van 31,4 graden gemeten.

Ook het record van de warmste Prinsjesdag is gebroken

De derde dinsdag van september 2020 gaat ook de boeken in als de warmste Prinsjesdag ooit. Het vorige record dateert van de editie in 1961. Op 19 september van dat jaar werd een temperatuur van 28,7 graden gemeten.

De hoge temperaturen van dinsdag zijn het gevolg van een warme wind vanuit het zuiden, een felle zon en een gebrek aan wolken. Ook is het extra warm doordat de bodem nog zeer droog is van de warme zomer.