Het coronavirus drukt al langer een stempel op grote evenementen. Prinsjesdag is geen uitzondering: deze dinsdag kent historische veranderingen. NU.nl heeft de belangrijkste aanpassingen op een rijtje gezet.

De grootste verandering is dat de troonrede dit jaar niet wordt uitgesproken in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk. Het is de eerste keer sinds 1904 dat de Verenigde Vergadering niet op het Binnenhof plaatsvindt (de jaren dat Nederland door nazi-Duitsland was bezet, zijn daarbij buiten beschouwing gelaten).

Het coronavirus is de achterliggende reden voor de verplaatsing. In de Ridderzaal kunnen de 225 Eerste en Tweede Kamerleden onderling namelijk niet voldoende afstand houden. In de Grote Kerk kan dat wél, maar die is niet groot genoeg om ook de partners van de Kamerleden te kunnen uitnodigen.

237 Zo ziet Prinsjesdag er dinsdag uit in de Grote Kerk

Politici dragen bijzondere mondkapjes

Bij de aankomst van de politici wordt dit jaar niet alleen naar bijzondere hoeden gekeken, maar ook naar speciale mondkapjes. Politici die met speciaal daarvoor geregelde bussen meerijden, krijgen een mondkapje met een speciaal ontwerp voor Prinsjesdag. Er zijn in totaal vijfhonderd exemplaren gemaakt en die gelden nu al als een collector's item. Deskundigen verwachten dat sommige Kamerleden een eigen bijzonder mondkapje meenemen.

Hoewel vanwege de aangescherpte maatregelen niet wordt verwacht dat alle Kamerleden komen opdragen, is er wel een zogeheten designated survivor aangesteld. Deze persoon wordt de nieuwe premier als het voltallige kabinet zou omkomen bij een ramp of aanslag.

Geen koninklijke rijtoer en balkonscène, minder publiek aanwezig

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten dit jaar de koninklijke rijtoer schieten. De Gouden Koets werd vanwege een grote restauratie al sinds 2015 niet meer gebruikt, maar ook de Glazen Koets blijft dit jaar in de Koninklijke Stallen staan: het koninklijk paar wordt per auto naar de Grote Kerk gereden. De twee troonzetels werden al eerder verplaatst.

Na afloop van de troonrede zal de koning geen lof ontvangen in de vorm van een luide: "Hoera! Hoera! Hoera!" De leuzen na "Leve de koning" worden dit jaar afgezwakt, omdat roepen en schreeuwen in deze tijd uit den boze is. Volgens de Volkskrant mogen aanwezigen wel roffelen en applaudisseren.

Ook de traditionele balkonscène na de troonrede is afgelast. Normaliter komen tienduizenden fans in alle vroegte af op Paleis Noordeinde om een glimp van de koninklijke familie op te vangen, maar dit jaar wil de gemeente Den Haag zo min mogelijk publiek in de stad hebben. Alle buitenactiviteiten zijn daarom flink versoberd.

Hoewel Prinsjesdag er dus heel anders uitziet dan voorgaande jaren, is één ding hetzelfde: er liggen al veel regeringsplannen op straat. Zo lijkt het erop dat een gemiddeld huishouden er 0,8 procent in koopkracht op vooruitgaat. Voor starters zou het door het schrappen van de overdrachtsbelasting iets makkelijker moeten worden om een huis te kopen. Ook kun je bijna 20.000 euro meer sparen zonder daar belasting over te hoeven betalen.

Prinsjesdag 2020 gaat om 12.00 uur officieel van start, wanneer Kamerleden vanaf het Binnenhof vertrekken naar de Grote Kerk.