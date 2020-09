Nieuwe kankermedicijnen komen in Europa gemiddeld pas acht maanden later op de markt dan in de Verenigde Staten, meldt het AD dinsdag naar aanleiding van een studie van hoogleraar Carin Uyl-de Groot van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De vertraging zou ertoe leiden dat mensen hier eerder en onnodig komen te overlijden.

Een nieuw kankermedicijn komt in Europa na gemiddeld 403 dagen op de markt. In de VS gebeurt dat al na gemiddeld 161 dagen. Europese kankerpatiënten moeten dus gemiddeld 242 dagen langer op levensreddende medicijnen wachten dan patiënten in de VS.

Volgens Uyl-de Groot is de vertraging deels te verklaren doordat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) veel trager is met het registeren van nieuwe medicijnen dan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Waarom de procedure bij de EMA zoveel langer duurt is niet duidelijk. Mogelijk zouden de vele vragen die het EMA aan fabrikanten stelt hieraan bijdragen.

Daarnaast moeten Europese lidstaten het positieve advies van het EMA overnemen voordat een medicijn op de markt komt. In Nederland regelt het Zorginstituut Nederland dat. Gemiddeld duurt zo'n goedkeuring 128 dagen.

In andere landen gebeurt dat vaak sneller. In Duitsland worden medicijnen gemiddeld zeventien dagen na goedkeuring van het EMA goedgekeurd. In het Verenigd Koninkrijk duurt dat gemiddeld 22 dagen en in Oostenrijk gemiddeld 31 dagen. In veel Oost-Europese landen en Griekenland duurt het het langst. Gemiddeld moeten patiënten daar twee tot drie jaar wachten voordat een medicijn op de markt komt.

'Vertraagde goedkeuring leidde tot verlies 30.000 levensjaren'

Uyl-de Groot stelt dat de vertraging bij het goedkeuren van medicijnen tegen melanomen en prostaatkanker al tot een verlies van 30.000 levensjaren in Europa heeft geleid. In Nederland zouden hierdoor al bijna dertienhonderd levensjaren verloren zijn gegaan.

Het EMA zegt tegen het AD dat zij nog niet kunnen reageren op de studie, omdat experts meer tijd nodig hebben om het onderzoek te bestuderen. "Onze grootste zorg is nu de COVID-19-pandemie", zegt het agentschap.