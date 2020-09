Een man uit Huissen is maandag door de politierechter vrijgesproken van rijden onder invloed omdat hij lijdt aan het auto-brouwerij-syndroom, waarbij suiker in het lichaam wordt omgezet naar alcohol.

De 34-jarige man belandde in november 2019 op de verkeerde weghelft van de Ir. Molsweg in Huissen. Daarbij raakte hij twee tegenliggers. De tegenliggers hadden alleen blikschade, maar de man zelf raakte gewond.

Bij een bloedonderzoek bleek dat de man een alcoholpromillage van 2,34 had, terwijl ervaren bestuurders slechts een alcoholpromillage van 0,5 toegestaan is. De man bezwoer tegenover de politie dat hij geen alcohol had gedronken.

Na de uitslag van de bloedtest is de man naar de huisarts gegaan, die hem doorverwees naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat de man lijdt aan het auto-brouwerij-syndroom, een zeldzaam syndroom dat suikers van koolhydraten in het lichaam omzet in alcohol. Met medicijnen en het schrappen van koolhydraten kan de man voorkomen dat zijn lichaam alcohol aanmaakt.

De rechtbank acht het daarom onmogelijk om te bewijzen of de man achter het stuur is gekropen na het innemen van alcohol en spreekt hem daarom vrij van rijden onder invloed.