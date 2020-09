De drie mannen die worden verdacht van het doodschieten van vier mensen in een growshop in Enschede, blijven tijdens de inhoudelijke behandeling van hun zaak zwijgen. Op elke vraag van de rechtbank antwoorden Camil A. en zijn zoons Dejan en Denis dinsdag steevast: "Zwijgrecht."

In de ochtenduren mochten de mannen reageren op het bewijs. Zo zijn de drie gezinsleden op 13 november 2018 gezien in een auto nabij het pand waar de gedode slachtoffers later op die bewuste dag zijn gevonden.

Ook zijn op de plaats delict DNA-sporen en voetafdrukken van de verdachten gevonden. In de auto van het gezin zijn tevens bloedsporen van een van de slachtoffers ontdekt. Deze bloedsporen zaten onder meer aan de binnenkant van het portier van de Volkswagen Golf en op de rugleuning van een van de stoelen.

Even leek het erop dat vader Camil A. toch een verklaring wilde afleggen, omdat hij had gezegd dat zijn zoons onschuldig waren. Toen de voorzitter van de rechtbank hem erop wees dat hij hiermee kon bedoelen dat hij zelf wél schuldig was, leidde dit niet tot nadere uitleg.

In een verhit relaas, nadat het Openbaar Ministerie (OM) had gezegd dat de verdachten moesten "stoppen met verstoppen", legde Camil A. de schuld bij de politie en justitie. Die hebben volgens hem bewijsmateriaal neergelegd in hun auto.

Niet alleen bij een van de verdachten, maar ook op de publieke tribune kwam het blijkbaar tot een uitbarsting. Volgens de officier van justitie hebben enkele mensen zich misdragen. "Nadat ik hier nog zo voor gewaarschuwd had", zo zei de rechter. Tijdens een eerdere zitting in de zaak is al eens richting de verdachten gespuugd.

Slachtoffer probeerde zich nog te verstoppen

De slachtoffers, Maijkel Akfidan (27), Artur Sargsyan (34), Tuan Nguyen (43) en Max Klaassen (62), zijn met meerdere kogels in het hoofd omgebracht. Op basis van hun stappentellers, die de dag van hun dood rond 14.30 uur stopten met de registratie van beweging, kan worden geconcludeerd dat ze kort na elkaar gedood moeten zijn.

Nguyen was de eigenaar van de growshop en Sargsyan de voormalige eigenaar. Klaassen en Akfidan waren vermoedelijk getuigen en zijn mogelijk daarom om het leven gebracht. Het lichaam van Klaassen is half onder een bank aangetroffen. Het lijkt er volgens justitie op dat hij nog heeft geprobeerd zich te verstoppen.

Het motief is nog altijd onduidelijk. Mogelijk is een conflict over drugs aan de moorden voorafgegaan.

Een growshop is een winkel waar je benodigdheden voor de teelt van (wiet)planten kunt kopen.