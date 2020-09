Meerdere mensen hebben een zogeheten artikel 12-procedure aangespannen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) eerder heeft besloten rapper Akwasi niet te vervolgen. De belanghebbenden willen dat de zaak alsnog voor de rechter komt en leggen hun bezwaar voor aan het gerechtshof Amsterdam.

Volgens Pieter Hollenberg, een van de mensen die aangifte heeft gedaan, willen meerdere personen gezamenlijk optrekken in de procedure. In totaal hadden 44 mensen aangifte tegen de rapper gedaan vanwege zijn uitspraken over Zwarte Piet.

Vorige week maakte het OM bekend de zaak tegen Akwasi te seponeren. De rapper had afstand gedaan van de uitspraak: "Als ik in november een zwarte piet zie, dan trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht."

Het OM noemde deze uitspraak eerder "opruiend" en strafbaar. Maar omdat hij zich ervan distantieerde, is de zaak tegen hem niet doorgezet. Dit leidde tot kritiek, mede omdat een van de betrokken officieren van justitie samen met de voorman van de groep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam zat.

Een artikel 12-procedure zorgt ervoor dat het hof moet nagaan of het OM alsnog moet overgaan tot vervolging. Dit gebeurt tijdens een besloten zitting. Het hof kan nog niet aan NU.nl laten weten wanneer deze zitting zal plaatsvinden.