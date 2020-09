Jongeren onder de zestien jaar kunnen binnenkort geen messen meer kopen bij winkels van IKEA, Xenos en HEMA, zo melden de ketens maandag. Eerder nam de Action dit besluit al vanwege de toename van het bezit van messen onder jongeren.

Volgens Xenos en HEMA krijgen kassamedewerkers binnenkort instructies. IKEA laat aan NU.nl weten het probleem te erkennen en "de verantwoordelijkheid te nemen om een bijdrage te leveren aan de oplossing". "We nemen momenteel de nodige praktische stappen om dit aangepaste beleid binnen enkele dagen door te voeren in al onze winkels in Nederland."

De Zweedse meubelgigant zegt wel dat voor de overheid een belangrijke rol is weggelegd "in de vorm van heldere wetgeving, net als de leeftijdslimiet bij tabak en alcohol". "Wij zullen de komende periode in gesprek gaan met andere retailers en politici om samen tot een oplossing te komen."

Winkelketen Action besloot in de zomer niet langer messen aan kinderen te verkopen. Dit deed het bedrijf nadat wijkagenten uit de Zaanstreek in korte tijd meerdere jongeren op straat hadden betrapt met messen uit de winkel.

"De ervaring leert dat wij maanden later geen mes van de Action meer hebben aangetroffen bij minderjarigen. Het wapenbezit onder jongeren is door deze actie duidelijk afgenomen", aldus de wijkagenten vorige week.

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad heeft vervolgens andere winkels opgeroepen hetzelfde te doen. IKEA, Xenos en HEMA geven daar nu gehoor aan.

De politie zei in maart dat het aantal jongeren dat bij messengeweld betrokken is, is gestegen. Cijfers zijn echter niet makkelijk te achterhalen. "Messen zijn een veelgebruikt wapen. Niet alleen jongeren gebruiken ze. Of de toename van betrokken minderjarigen een ontwikkeling is die doorzet, is op dit moment niet te zeggen. Maar het is hoe dan ook zorgelijk en iets om goed in de gaten te houden", zegt Anja Schouten, portefeuillehouder Jeugd bij de politie.