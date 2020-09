Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag boetes van 350 euro en tweemaal een taakstraf geëist tegen vier verdachten van opruiing. Zij zouden in 2018 tijdens de sinterklaasintocht in Amstelveen opruiende opmerkingen onder een livestream hebben geplaatst.

In totaal 25 verdachten worden vervolgd voor opmerkingen aan het adres van demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en journalist en columnist Clarice Gargard.

KOZP demonstreerde tegen zwarte pieten en Gargard deelde de beelden hiervan om haar steun uit te spreken. Dat had een stroom van negatieve reacties tot gevolg. De officier van justitie omschreef de reacties maandag als "een lawine van haat".

"De strafbare uitingen passen niet in een fatsoenlijk debat", vervolgde de officier. Volgens de officier werd daarbij "op de man gespeeld" en mag de impact van de uitspraken niet worden onderschat.

Volgens het OM dragen de uitingen bij aan de verdere polarisatie van de samenleving. De strafzaak moet dan ook worden gezien als een signaal naar andere "toetsenbordridders".

Opmerking bevatte ook een racistisch element

De verdachten die maandag terechtstaan schreven onder meer: "Bom erop", "Allemaal de tong afsnijden, dit gaat toch nergens over", "Jammer was dat ze de slavernij hebben afgeschaft. Ik zou de zweep erover halen. Stelletje NSB'ers. Kan daar geen vrachtwagen overheen rijden" en "Hoe laat gaan we? Walsen we er even overheen?".

Twee verdachten boden hun excuses aan. Verdachte Eddy K. zegt zich te schamen voor zijn opmerking over de vrachtwagen. Het OM eiste in zijn geval een taakstraf, omdat zijn opmerking ook een racistisch element bevat.

Willem A. zegt nu te beseffen dat mensen zijn geschrokken van zijn opmerking. Hij was degene die vroeg: Walsen we er even overheen?" Hij was boos, omdat de demonstratie plaatsvond tijdens een kinderfeest zoals Sinterklaas. Ook hij hoorde een taakstraf tegen zich eisen.

Advocaat: Excuses hebben Gargard niet bereikt

Gargards advocaat Sidney Smeets zei niet zoveel te kunnen met de excuses. Die hebben zijn cliënt voorafgaand aan de zaak in ieder geval niet bereikt. Gargard voelde zich bedreigd en wist niet hoe serieus ze de dreigementen moest nemen.

Gargard vraagt om een schadevergoeding van 150 euro per persoon. Volgens het OM moet die vordering in deze gevallen worden afgewezen, omdat de opmerkingen niet tegen haar gericht waren en ze geen aantoonbare psychische schade heeft geleden.

De advocaten van drie verdachten vroegen om vrijspraak, omdat er geen sprake van strafbare opruiing zou zijn.