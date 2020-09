Het is uitzonderlijk heet voor de tijd van het jaar: in De Bilt worden maandag en dinsdag temperaturen boven de 30 graden bereikt. De kans is groot dat op Prinsjesdag het zoveelste hitterecord van het jaar sneuvelt.

Het is uitzonderlijk dat zich in de derde week van september nog tropische temperaturen voordoen, meldt Weeronline. Het is sinds de weermetingen begonnen in 1901 pas vijf maal voorgekomen.

De laatste maal was in 2016; toen werd ook het record gevestigd voor de 'laatste tropische dag in het jaar ooit'. Dat gebeurde op 14 september, toen in het Limburgse dorp Arcen 31,4 graden werd gemeten.

De kans is heel reëel dat dit record dinsdag sneuvelt. Het KNMI voorspelt dat het kwik in het zuidoosten van het land de 34 graden aan kan tikken. De laagste temperaturen worden verwacht in het Waddengebied, waar het rond de 24 graden zal worden.

Het wordt ook de warmste Prinsjesdag in de geschiedenis

Het zal daarmee ook meteen de warmste Prinsjesdag uit de geschiedenis worden; deze staat nu op naam van 1961. Op 19 september van dat jaar werd een temperatuur van 28,7 graden gemeten.

"De hoge temperaturen deze week zijn te danken aan een aflandige, zwakke zuidoostenwind", legt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza uit. "Zeker in combinatie met felle zon kan het kwik dan snel oplopen." Ook helpt mee dat de bodem nog heel droog is door de warme zomer.

'Er worden nooit meer kouderecords gebroken'

Maar los van de feitelijke verklaring, merkt Saris wel op dat er dit jaar opvallend veel weerrecords zijn gesneuveld. "Het is zeer uitzonderlijk dat op dit moment in het jaar zulke temperaturen worden gemeten", beklemtoont hij.

De klimaatveranderingen spelen daar zeker een rol in, bevestigt hij. "Natuurlijk is het weer grillig en zijn er altijd uitschieters mogelijk. Maar het is wederom een hitterecord dat wordt gebroken. En dat gaat de komende jaren vermoedelijk nog veel vaker gebeuren. Nieuwe kouderecords zijn erg schaars geworden."