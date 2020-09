Enkele verdachten van het plaatsen van opruiende teksten onder een livestream van een sinterklaasintocht in 2018 hebben maandag spijt betuigd in de rechtbank van Amsterdam. Ze zeggen niet te hebben beseft wat hun uitspraken hebben aangericht. Journaliste Clarice Gargard deed aangifte vanwege de kwetsende opmerkingen.

In een reeks van zittingen staan in totaal 25 verdachten terecht voor het plaatsen van beledigende, discriminerende en opruiende teksten onder een livestream van de sinterklaasintocht in Amstelveen in 2018 die via Facebook werd uitgezonden.

Op de beelden was onder meer een demonstratie te zien van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Gargard plaatste de livestream op haar pagina, wat tot een reeks van negatieve reacties leidde. De journaliste heeft vrienden van haar een selectie laten maken van de meest kwetsende berichten, omdat ze zelf te aangedaan was door wat er werd geschreven. Vervolgens heeft ze aangifte gedaan.

Een viertal verdachten staat maandag terecht. De vrouw die de tekst "Bom erop" plaatste, zegt dat er geen bedoeling achter zat. "Het waren gewoon woorden", aldus Melissa G.

Douwe de J. bood in de aanloop naar de zitting zijn excuses aan voor zijn opmerking dat van iedereen "de tong moest worden afgesneden". Een strafbeschikking van 350 euro wees hij echter af, omdat hij nooit de intentie had om mensen op te ruien.

Eddy K. zegt zich diep te schamen over het plaatsen van zijn reactie. "Jammer was dat ze de slavernij hebben afgeschaft. Ik zou de zweep erover halen. Stelletje NSB'ers. Kan daar geen vrachtwagen overheen rijden", schreef hij in 2018. De man noemt het "een vlaag van verstandsverbijstering" en biedt zijn excuses aan.

Gargard verlaat zitting na aanvang rechtszaak

Gargard hoorde deze excuses niet aan in de rechtbank. Ze besloot de rechtszaal na opening van de zitting te verlaten omdat ze haar vertrouwen in het Openbaar Ministerie (OM) is verloren.

Dit heeft alles te maken met de beslissing om officier van justitie Jacobien Vreekamp van deze zaak te halen. Er was ophef ontstaan rond Vreekamp omdat zij besloot rapper Akwasi (voorlopig) niet te vervolgen. Er werd een verband gelegd met haar werkzaamheden voor het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam waar zij sinds juli vorig jaar niet meer bij betrokken was.

Gargard zegt twee jaar lang met Vreekamp in contact te hebben gestaan en de officier die de zaak nu doet niet te kennen.