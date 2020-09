Maandag wordt het lokaal in het zuidoosten van het land 31 graden en daarmee zeer warm voor de tijd van het jaar.

De ochtend begint vooral in het noorden met lokaal wat nevel of een mistbank. Het klaart snel op, waarna de zon zich uitbundig laat zien.

In Limburg kan het bij een zwakke zuidoostenwind 31 graden worden, in het Waddengebied zal het kwik niet verder komen dan 25 graden.



Ook dinsdag verloopt zonnig en bijzonder warm met lokaal 32 of 33 graden in het zuidoosten.

