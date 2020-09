Vanaf zondag stijgen de temperaturen, met als hoogtepunt op Prinsjesdag dinsdag tropische warmte op veel plaatsen in Nederland. Na woensdag wordt het weer iets minder warm.

Zondag is het zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In Limburg kan het al 25 graden worden. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden op de Wadden tot 25 graden in het zuidoosten van het land.

Maandag wordt naar verwachting de eerste van twee zonovergoten nazomerse dagen. In het zuiden van het land mogelijk tropische temperaturen tot 30 graden en in het noorden 25 graden, met amper wind. Dankzij de zwakke zuidoostenwind wordt het een mooie dag op de stranden.

Dinsdag (Prinsjesdag) schiet de temperatuur opnieuw omhoog en zijn dagrecords niet uitgesloten. Het wordt 27 graden in het noorden van Friesland en tot 32 graden in Noord-Brabant en Limburg. Wederom is het zonnig met weinig wind. Ook is er nauwelijks bewolking.

Woensdag wordt mooi maar iets minder warm. Later op de dag kan het wat bewolkter worden. In het oosten en zuidoosten zijn temperaturen van 30 graden mogelijk. In de kustgebieden is het minder warm, dankzij een westelijke wind.

Donderdag bouwt zich ten noorden van ons land een krachtig hogedrukgebied op. Regenstoringen blijven op afstand en de zon weet opnieuw uitbundig te schijnen. Een noordoostenwind voert een totaal andere luchtsoort aan waardoor de temperatuur een flinke stap terug doet. Het wordt 20 tot 24 graden.

Vrijdag is het zonnig en droog. De oostenwind waait matig, kracht 4 en aan zee en rond het IJsselmeer staat een windkracht 5. De maximumtemperatuur komt op 20 graden uit.

Zaterdag is het droog en vrij zonnig weer. De temperatuur ligt tussen 18 en 23 graden. De kans op neerslag is klein.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.