In de oude binnenstad van Enkhuizen heeft zondagochtend een zeer grote uitslaande brand gewoed. Enkele omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Rond 6.00 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven.

De brandweer rukte rond 4.30 uur uit naar een oud pand in de nauwe Westerstraat. Daar stond een zolderverdieping in brand met uitslaande vlammen.

Het pand heeft op de begane grond een winkel, op de eerste verdieping en de zolder was er een appartement. De bewoners konden op eigen gelegenheid het pand verlaten.

Gezien de locatie, het winkelgebied van Enkhuizen, zijn er meerdere voertuigen opgeroepen, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Het is er vrij compact."

Tussen de tien en twintig bewoners van omliggende panden ter hoogte van de Sleutelsteeg zijn uit voorzorg geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen restaurant.

Rond 6.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog enkele uren bezig met nablussen.

Van de zolderverdieping is weinig over en ook het dak is grotendeels verwoest. Aangezien er met veel water is geblust, kunnen omliggende panden last hebben van waterschade.